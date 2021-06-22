ФРС прогнозирует снижение темпа инфляции и рост занятости в США

Повышенные темпы инфляции, наблюдаемые в последние месяцы в США, носят временный характер, рост цен прекратится. Занятость населения возрастет благодаря массовой вакцинации, заявил председатель ФРС США Джером Пауэлл, мнение которого приводит в понедельник агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Инфляция была заметной в последние месяцы. Однако с ослаблением влияния временных факторов в цепочках поставок она вернется к нашим целевым долгосрочным значениям (2%)", - говорится в докладе Пауэлла, с которым он выступит во вторник на слушаниях в Конгрессе.

Экономисты ФРС ожидают, что инфляция в этом году составит 3,4%, в следующем году ее темпы упадут до 2,1%, а в 2023 - до 2,2%. В мае этого года индекс потребительских цен в США составил 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Глава ФРС также положительно оценил перспективы американского рынка труда. "В ближайшие месяцы следует ожидать увеличения числа новых рабочих мест благодаря вакцинации населения и ослаблению других факторов, связанных с пандемией", - считает Джером Пауэлл. По оценкам регулятора, в 2021 году уровень безработицы ожидается в районе 4,5%, в 2022 году - 3,8%.

16 июня по итогам заседания своего руководства Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком. Регулятор также повысил прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 7% с 6,5%.