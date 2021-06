Минторг США внес в свой черный список пять компаний из Китая

Министерство торговли США внесло в черный список пять компаний из КНР. Это следует из уведомления, размещенного в среду в электронной базе Федерального реестра - сборника документов американского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эти пять организаций отнесены правительством США [к числу] действующих вопреки внешнеполитическим интересам США", - говорится в сообщении. Речь идет о компаниях Hoshine Silicon Industry, Xinjiang Daqo New Energy, Xinjiang East Hope Nonferrous Metals, Xinjiang GCL New Energy Material Technology и Xinjiang Production and Construction Corps.