Минторг США внес в свой черный список пять компаний из Китая
Министерство торговли США внесло в черный список пять компаний из КНР. Это следует из уведомления, размещенного в среду в электронной базе Федерального реестра - сборника документов американского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Эти пять организаций отнесены правительством США [к числу] действующих вопреки внешнеполитическим интересам США", - говорится в сообщении. Речь идет о компаниях Hoshine Silicon Industry, Xinjiang Daqo New Energy, Xinjiang East Hope Nonferrous Metals, Xinjiang GCL New Energy Material Technology и Xinjiang Production and Construction Corps.
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