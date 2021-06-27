Число жертв обрушения дома во Флориде выросло до пяти

Число погибших при обрушении в четверг жилого дома в штате Флорида увеличилось до пяти, а количество тех, чья судьба неизвестна, снизилось со 159 до 156 человек.

Об этом сообщила в субботу глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава на пресс-конференции, транслировавшейся в режиме реального времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поисковые работы продолжаются. Число погибших по итогам дня возросло до пяти человек. Мы до сих пор ничего не знаем о судьбе 156 человек", - сказала она.

Кава добавила, что спасатели все еще надеются найти под завалами выживших.