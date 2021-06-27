Тысячи сторонников Трампа ожидают его выступления на митинге в Огайо

Тысячи сторонников экс-президента США Дональда Трампа собрались в городе Веллингтон (штат Огайо) на первый с момента его ухода из Белого дома митинг, который, как ожидается, начнется в ближайшее время, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выступление бывшего американского лидера было запланировано на 19:00 по местному времени (03:00 GMT+4), однако он опаздывает. Это дает возможность добраться до места проведения мероприятия его сторонникам, многие из которых уже по три-четыре часа стоят в пробке на подъездах к Веллингтону. Для митинга Трамп выбрал населенный пункт, расположенный примерно в 70 км от ближайшего крупного города - Кливленда. В такой глубинке обычно преобладают сторонники республиканцев, в то время как мегаполисы - вотчина демократов. Однако на первый митинг Трампа после сложения президентских полномочий съезжаются люди не только из окрестностей. В результате на дорогах, ведущих в Веллингтон, образовались многокилометровые заторы и не все успевают добраться до пункта назначения вовремя.

Некоторые участники мероприятия утверждают, что прибыли на место его проведения еще вчера, чтобы занять место поближе к сцене, где будет Трамп. Один из них выразил мнение, что на этот раз явилось "больше людей, чем когда-либо собиралось на митинги [нынешних президента] Джо [Байдена] и [вице-президента] Камалы [Харрис]".

Обстановка на месте проведения мероприятия спокойная, хотя ряд сторонников Трампа в довольно резких выражениях отзывается о демократах и прошедших выборах. Один мужчина пришел в футболке с надписью "Если я умру, не дайте мне проголосовать за демократов". У многих митингующих в руках красные или синие таблички с названием комитета политических действий Save America, созданного Трампом.