Apple и Intel первыми применят новую технологию производства чипов от тайваньской компании

Корпорации Apple и Intel планируют первыми начать использование технологии производства чипов нового поколения, разработанной тайваньской компанией TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Об этом в пятницу сообщила японская деловая газета Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что американские компании могут начать применение этих новейших технологий уже в следующем году - до того, как они появятся на открытом рынке. По данным источников делового издания, в настоящее время Apple и Intel ведут тестирование технологии по производству 3-нанометровых чипов от тайваньского производителя.

По данным TSMC, использование таких чипов повысит производительность устройств на 10%, в то время как энергопотребление сократится на 25-30%. Ожидается, что в линейке продукции Apple такие чипы первыми будут использованы в планшетах iPad.

В последний год мир столкнулся с нехваткой полупроводников, которая связана с резко возросшим спросом на эту продукцию в связи с переводом мобильной связи во многих странах на системы пятого поколения. В условиях пандемии и расширения работы по удаленным схемам увеличилось и производство персональных компьютеров и игровых приставок.