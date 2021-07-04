Губернатор Флориды ввел в 15 округах режим ЧС из-за шторма "Эльза"

Губернатор Флориды Рон Десантис в субботу ввел режим чрезвычайной ситуации в 15 из 67 округов этого американского штата из-за приближения тропического шторма "Эльза". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данные меры позволяют местным властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов при ликвидации последствий стихийного бедствия. Это, в частности, дает возможность привлечь к спасательным или восстановительным работам Национальную гвардию США.

Тропический шторм "Эльза" сформировался ранее на этой неделе в Атлантическом океане. Ожидается, что он приблизится к побережью Флориды в начале следующей недели.

В число округов, где вводится режим ЧС, входит Майами-Дейд. На его территории находится город Серфсайд, где в ночь на 24 июня обрушился жилой дом. Согласно последним данным, погибли 24 человека, неизвестной остается судьба 124 человек.