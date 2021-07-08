США продлили на год действие режима чрезвычайной ситуации в отношении Гонконга
Президент США Джо Байден постановил продлить до 14 июля 2022 года режим так называемой чрезвычайной ситуации в отношении Гонконга. Соответствующий документ распространила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Ситуация в Гонконге, включая последние действия Китая по подрыву автономии Гонконга, продолжают представлять чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США. По этой причине режим национальной чрезвычайной ситуации, провозглашенный 14 июля 2020 года, должен продолжится после 14 июля 2021 года, - говорится в тексте. - В связи с этим <...> я продлеваю на год режим национальной чрезвычайной ситуации по ситуации в Гонконге".
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