Десятки посетителей аквапарка в Техасе пострадали из-за утечки химикатов
Не менее 34 посетителей аквапарка в окрестностях Хьюстона (штат Техас) столкнулись с последствиями утечки химикатов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили местные власти.
По данным, пострадавшие испытывают "незначительное раздражение кожи и/или органов дыхания". Также местные власти заявили, что все посетители прошли процедуру обеззараживания, но не уточнили, в чем она состояла.
В качестве меры предосторожности аквапарк был закрыт до конца дня, говорится в заявлении администрации.
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