Силы международной коалиции задержали двоих главарей ИГ на востоке Сирии

Силы возглавляемой США международной антитеррористической коалиции провели десантную операцию в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, расположенной на востоке арабской республики. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, в результате операции были задержаны двое главарей террористической группировки "Исламское государство".

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС). С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре и еще пять - в соседней провинции Хасеке.