Apple вновь обяжет носить маски в большинстве своих магазинов в США

Американская корпорация Apple вернет требование для покупателей и сотрудников носить маски в большинстве своих магазинов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 29 июля ношение масок будет требоваться внутри магазинов для покупателей и сотрудников, даже если они вакцинированы", - говорится в сообщении. Помимо этого, руководство компании не ввело обязательную вакцинацию сотрудников, в отличие от компании Google.