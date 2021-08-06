CNN узнал о получении разведкой США данных о вирусах в лаборатории Уханя

Американские разведывательные агентства получили доступ к базе данных образцов вирусов, которые изучались в Уханьском институте вирусологии, и сейчас анализируют полученную информацию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает CNN со ссылкой на "многочисленные" осведомленные источники.

Для интерпретации такого объема необработанных данных разведывательные агентства используют суперкомпьютеры в национальных лабораториях Министерства энергетики. Помимо технических сложностей, разведка столкнулась с трудностями в поисках ученых, которые займутся расшифровкой: от них требуется не только доступ к засекреченной информации, но и знание мандаринского диалекта китайского языка, на котором написана база данных.

В мае президент США Джо Байден поручил американским спецслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться о результатах в течение 90 дней. По данным The New York Times, перед этим американская разведка проинформировала Белый дом, что у нее есть некие еще не исследованные данные касательно происхождения коронавируса. Сообщалось, что разведка задействует "экстраординарные" компьютерные мощности, чтобы проверить версию об утечке вируса COVID-19 из лаборатории в Ухане.

Одной из версий происхождения коронавируса SARS-CoV-2 является утечка из Уханьского института вирусологии, где работает лаборатория с наивысшим четвертым уровнем биобезопасности (BSL-4). После вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, вызванной коронавирусом SARS-CoV, ученые института занимались сбором и изучением коронавирусов летучих мышей, а также проводили опыты по преобразованию коронавирусов. По данным Live Science, всего в мире насчитывается 59 лабораторий уровня BSL-4 в 23 странах.

Тот факт, что пандемия COVID-19 началась со вспышки именно в Ухане, где располагается институт, в котором работали с коронавирусами, многим показался подозрительным.

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии и опубликовала доклад, в котором назвала "крайне маловероятной" версию об утечке вируса. США и их союзники встретили доклад критически и добились от ВОЗ признания, что лабораторная версия происхождения коронавируса была исключена слишком рано. В конце июля КНР отказала ВОЗ в проведении второго этапа изучения происхождения COVID-19 на китайской территории.