McDonald’s обязует своих сотрудников в США привиться от COVID-19 к 27 сентября
McDonald’s потребует от всех сотрудников этой американской корпорации в США пройти полный курс вакцинации от коронавируса к 27 сентября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Компания перенесла с 7 сентября на 11 октября возобновление очной работы в своих штаб-квартире и филиалах в США с тем, чтобы у сотрудников было достаточно времени на прививку и формирование иммунитета. Работники компании будут обязаны носить защитные маски на службе независимо от того, привиты они или нет.
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