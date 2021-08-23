Фьючерсы на индексы США в основном растут

Фьючерсы на фондовые индексы США в понедельник растут, свидетельствуют данные торгов. Глобальные рынки восстанавливаются после распродаж прошлой недели, трейдеры ждут симпозиума в Джексон-Хоуле, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,44% — до 35213 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,26%, до 15125,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — 0,34%, до 4452 пунктов.

Распродажи прошлой недели на рынках Азии, Европы и США были связаны с рисками пандемии и неопределенностью перспектив мировой экономики. В понедельник индексы Азии и Европы демонстрируют рост.

Одним из главных событий на неделе является симпозиум в Джексон-Хоуле 26-28 августа. Инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который может дать подсказки, когда регулятор начнет сворачивать меры стимулирования экономики, в том числе выкуп активов с рынка.

В четверг, 26 августа, будет опубликована вторая оценка динамики ВВП США во втором квартале, а еще через неделю (3 сентября) — данные по безработице в стране за август.

"Если есть какой-то признак того, что экономика США замедляется, Федрезерв не будет вводить ужесточение. Между подготовкой к сокращению и самим сокращением — долгий путь", — полагает старший рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), которого цитирует газета Wall Street Journal.

Позже в понедельник рынки ожидают данных о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле. Эксперты прогнозируют снижение показателя на 0,9% по сравнению с июнем, до 5,81 миллиона сделок.