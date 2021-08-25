Airbnb бесплатно временно разместит 20 000 афганских беженцев
Генеральный директор компании Airbnb Брайан Чески заявил, что компания временно разместит 20 000 афганских беженцев бесплатно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его словам, такой шаг был принят в ответ "на один из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени". Чески также выразил надежду, что к его инициативе присоединятся другие бизнесмены.
Однако пока неизвестно, как долго Airbnb планирует размещать беженцев и какая сумма будет выделена на эту цель.
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