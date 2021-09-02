Дефицит торгового баланса США в июле снизился лучше прогноза

Дефицит торгового баланса США в июле снизился на 3,2 миллиарда долларов, или на 4,3% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 70,1 миллиарда долларов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце снизился до 71 миллиарда долларов с первоначального значения июня в 75,7 миллиарда долларов. Пересмотренный показатель июня составил 73,2 миллиард долларов.

При этом экспорт из США в июле поднялся по сравнению с июнем на 1,3%, или на 2,8 миллиарда долларов, до 212,8 миллиардов, а импорт за тот же месяц составил 282,9 миллиарда долларов, снизившись на 0,4 миллиарда в месячном выражении (на 0,2%).

Дефицит внешней торговли товарами США в июле снизился по отношению к июню на 4 миллиарда долларов — до 87,7 миллиарда, а профицит по статье услуг снизился на 2,4 миллиарда — до 17,7 миллиарда долларов.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).