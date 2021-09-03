Число жертв урагана "Ида" на северо-востоке США выросло до 45
По меньшей мере 45 человек погибли на северо-востоке США из-за последствий урагана "Ида", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Больше всего пострадали штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, где насчитываются десятки жертв. Погибшие есть также в штате Пенсильвания.
Ранее сообщалось о 29 погибших на северо-востоке США.
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