Блинкен даст показания по Афганистану перед Сенатом США на следующей неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен предстанет перед комитетом Сената по международным отношениям, чтобы дать показания о выводе американских военных из Афганистана, сообщает The Hill, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно данным газеты, заседание с участием госсекретаря США состоится 14 сентября. Отмечается, что слушания в комитете Сената по международным отношениям будут посвящены "рассмотрению вопроса о выводе войск США из Афганистана". На данный момент в программе указано только выступление Блинкена.

"Комитет Сената по международным отношениям продолжит выполнять свою надзорную роль, проведя слушания по политике США в отношении Афганистана, включая неудачные переговоры администрации (президента США Дональда) Трампа с Талибаном и неудачное выполнение администрацией (президента США Джо) Байдена вывода войск США", - заявлял ранее демократ Роберт Менендес, возглавляющий сенатский комитет по международным отношениям.

"Комитет будет добиваться полного учета этих недостатков, а также оценки того, почему афганские национальные силы обороны и безопасности сдались так быстро", - отметил он.