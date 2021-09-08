В США рассказали о проблемах истребителя шестого поколения

Генерал Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов Марк Келли рассказал о проблемах истребителя шестого поколения ВВС США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, пишет Defense News.

По его словам, проект программы Next-Generation Air Dominance program (NGAD), предполагающий создание истребителя шестого поколения, разрабатывается для противостояния с Россией и Китаем.

Келли отметил, что при создании истребителей пришлось столкнуться со следующими проблемами – секретностью, стоимостью и COVID-19.

"Высокая секретность по большей части делает невозможным обсуждение на открытой площадке. COVID-19 затрудняет размещение действительно важных людей в небольших замкнутых пространствах. И все, что связано с высокими технологиями, не является дешевым", – пояснил генерал.

Ранее стало известно, что истребитель шестого поколения ВВС США получит дорогую "китайскую" и дешевую "российскую" версии. В первом случае речь идет о самолете большой дальности полета, предназначенном для действий в районе Тихого океана. Во втором – об истребителе меньшей дальности для Европы.

До этого американский генерал заявил, что русские "изматывают" пилотов ВВС США в Арктике. В прошлом году ВВС США провели рекордное количество перехватов российских самолетов в небе над Аляской.