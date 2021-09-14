Amazon планирует нанять в США 125 тыс. сотрудников в сфере логистики

Американская компания Amazon намерена нанять еще 125 тыс. сотрудников в США для работы на складах и в службе доставки. Об этом вице-президент Amazon Delivery Services Дэвид Бозмен рассказал в опубликованном во вторник интервью агентству Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Эти] 125 тыс. [сотрудников] нужны, чтобы [развитие логистической сферы] не отставало от нашего роста", - пояснил Бозмен.

Он добавил, что лишь небольшая часть этих вакансий призвана компенсировать прошлые сокращения. В основном новые сотрудники будут работать на 100 новых объектах транспортно-логистической инфраструктуры, которые компания планирует открыть в сентябре в США. Найти кандидатов на вакантные места Amazon собирается в ближайшее время, но точных сроков вице-президент профильного подразделения не указал.

Кроме того, как сообщил Бозмен, корпорация увеличит начальную ставку для работников в Соединенных Штатах более чем до $18 в час.

Ранее генеральный директор Amazon Энди Джесси в интервью Рейтер заявлял, что компания собирается нанять 55 тыс. сотрудников по всему миру на корпоративные должности и должности в технической сфере.