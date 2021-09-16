Генсек ООН предупредил, что худшие последствия изменения климата только впереди

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает страны значительно сократить объемы выбросов в атмосферу, иначе мир столкнется с еще более негативными последствиями климатических изменений. Об этом он заявил в четверг в послании к Всемирной метеорологической организации в связи с публикацией доклада по климату, Trend со ссылкой на ТАСС.

"Число пожаров, наводнений, а также экстремальные погодные явления повсеместно нарастают. Эти изменения являются лишь началом грядущего худшего, - сказал Гутерриш. - Последствия будут катастрофическими. У нас нет времени. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить дальнейший необратимый ущерб".

По мнению генсека, 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в ноябре в Глазго, должна стать поворотным моментом.

"Пока не будет немедленных, быстрых и масштабных сокращений парниковых выбросов, мы не сможем сдержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса", - отметил Гутерриш. По его словам, все страны должны добиться нулевых выбросов к середине этого столетия и представить для достижения этого надежные, долгосрочные стратегии. "Мы хотим, чтобы все страны представили более перспективные программы по сокращению выбросов парниковых газов на 45% к 2030 году по сравнению с уровнями 2010 года", - заявил Гутерриш.