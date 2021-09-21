В ФБР не исключили новых атак "Аль-Каиды" на США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США полагает, что "Аль-Каида" (террористическая организация) и другие группировки террористов намерены и дальше устраивать масштабные теракты на территории страны, заявил директор ФБР Кристофер Рей, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Мы продолжаем следить за угрозами со стороны иностранных террористических организаций, таких как ИГ и "Аль-Каида". Их члены продолжают искать уязвимости и не оставляют намерений осуществить крупномасштабные атаки против нас. И, конечно же, мы наблюдаем за развитием ситуации в Афганистане", — указано в письменном вступительном слове главы ФБР, которое подготовили для слушаний в американском Сенате.

Он подчеркнул, что из-за теракта в Кабуле в прошлом месяце погибли порядка 200 человек, включая 13 военных США. Рей заявил, что ИГ все еще ведет кампанию против США по всему миру. По словам директора ФБР, организация не прекратила агрессивно продвигать питаемую ненавистью риторику. Более того, ИГ активно привлекает единомышленников, среди которых экстремисты, готовые атаковать США.

Также Рей полагает, что "Аль-Каида" будет проводить и провоцировать "крупномасштабные, зрелищные атаки".

"Продолжающееся давление (со стороны западных стран) подорвало позиции некоторых представителей высшего руководства группировки, мы полагаем, что в ближайшем будущем "Аль-Каида", вероятнее всего, продолжит концентрироваться на развитии своих международных структур и поддержке небольших по масштабу <…> нападений", — подытожил глава ведомства.