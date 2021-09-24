В США одобрили применение бустерных доз вакцины Pfizer для людей старше 65 лет

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали к использованию бустерные дозы препарата компании Pfizer после полной вакцинации от коронавируса людьми в возрасте 65 лет и старше, а также лицами, подверженными значительному риску тяжелого течения заболевания. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление консультативной группы регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, регулятор не поддержал применение дополнительных доз препарата для вакцинации лиц в возрасте от 18 до 64, которые из-за рода их деятельности особенно рискуют заразиться. Как сообщает агентство, некоторые члены группы указали на сложность реализации такого предложения.