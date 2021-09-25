Байден призвал Индию стать постоянным членом Совбеза ООН

Президент США Джо Байден считает, что Индия должна стать постоянным членом Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил в субботу первый заместитель министра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла, комментируя прошедшую в пятницу встречу американского президента с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом Доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наше председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, особенно в вопросе Афганистана, получило высокую оценку. Президент Джо Байден заявил, что, по его мнению, Индия должна иметь постоянное место в Совете Безопасности ООН", - сказал Шрингла в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте МИД Индии.

Премьер-министр Индии, который находится с визитом в США, провел в пятницу встречу с президентом США. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после того, как Байден стал президентом США.