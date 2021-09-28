США раскрыли дальнейшие планы по Афганистану
Пентагон не располагает планами повторного ввода американских войск в Афганистан, заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената, трансляция которых идет на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Политик напомнил, что по решению американского президента Джо Байдена военные США полностью покинули государство. Он раскрыл дальнейшие действия по Афганистану. «Нам не поручали разработать какие-либо планы», - заявил об отсутствии у США намерений возвращения войск в Афганистан глава оборонного ведомства.
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