В США заявили, что готовы наладить сотрудничество с КНДР

Вашингтон не имеет враждебных намерений в отношении Пхеньяна и готов наладить двустороннее сотрудничество. Об этом заявил журналистам в четверг спецпредставитель США по КНДР Сон Ким по окончании переговоров в Джакарте со своим южнокорейским коллегой Но Гю Доком, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы по-прежнему открыты для взаимодействия с Пхеньяном для обсуждения всего спектра двусторонних и региональных вопросов. Хочу особо подчеркнуть, что Соединенные Штаты не имеют враждебных намерений в отношении КНДР", - сказал американский дипломат. Он также подтвердил готовность Вашингтона сотрудничать с Пхеньяном в гуманитарной сфере.

Ранее сегодня Но Гю Док и Сон Ким провели трехсторонние онлайн-переговоры со своим японским коллегой Такэхиро Фунакоси.

Согласно распространенному утром сообщению агентства ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на пятой сессии Верховного народного собрания (ВНС, однопалатный парламент) 14-го созыва, сказал, что Вашингтон по-прежнему враждебно относится к Пхеньяну, а военная угроза со стороны США до сих пор сохраняется.