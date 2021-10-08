США и РФ заинтересованы в скорейшем возобновлении переговоров в Вене - госдеп

США 8 октября 2021 00:16 (UTC+04:00)
США и РФ заинтересованы в скорейшем возобновлении переговоров в Вене - госдеп

Администрация США рассчитывает на скорейшее возобновление переговоров в Вене по ядерной сделке с Ираном и полагает, что в этом отношении интересы Вашингтона и Москвы совпадают. Об этом заявил в четверг на брифинге глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы бы хотели, чтобы переговоры в Вене возобновились как можно скорее", - сказал он. Комментируя заявления иранской стороны о том, что соответствующие консультации могут быть возобновлены скоро, Прайс отметил: "Мы надеемся, что их понимание того, что такое "скоро", совпадает с нашими".

Глава пресс-службы Госдепартамента также подчеркнул: "Россия играла конструктивную роль во взаимодействии в формате "пять плюс один". Мы согласны с РФ в том, что Иран не должен иметь возможность получить ядерное оружие. Именно поэтому и мы, и российская сторона согласны, что нам следует как можно скорее возобновить переговоры в Вене".

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