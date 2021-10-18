Главный инфекционист США не исключил новой волны пандемии

Определенный прогресс в борьбе с пандемией коронавируса, достигнутый в США за последнюю неделю, может смениться новой волной распространения заболевания, если в стране не будут ускорены темпы вакцинации населения от COVID-19. Об этом предупредил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если мы не преуспеем в наших усилиях, сохранится опасность, что вирус останется в объеме достаточном для того, чтобы обратить вспять [достигнутое нами] снижение числа [новых] случаев заболевания. А когда это происходит, как мы уже наблюдали это в прошлом, во время предыдущих всплесков заболевания, существует опасность [прихода] новой волны", - приводит его слова в понедельник телеканал CNN.

Фаучи отметил, что, хотя за последнюю неделю ежесуточное число новых случаев заболевания в среднем снизилось на 8 тыс. по сравнению с предшествующими двумя-тремя неделями и составило около 85 тыс. заболевших в день, что, соответственно, привело и к сокращению числа госпитализаций и летальных исходов (в среднем менее 200 в сутки), десятки миллионов американцев по-прежнему не вакцинированы и это создает базу для нового наступления инфекции.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, в настоящее время полностью вакцинированы 57% населения страны. И хотя эксперты до сих пор не определились в отношении доли вакцинированных, позволяющей сформировать коллективный иммунитет, достигнутого охвата совершенно точно недостаточно, указал Фаучи. Он все же подчеркнул, что приход новой волны COVID-19 в стране не является неизбежным.

"В наших силах предотвратить такое развитие событий, - сказал он. - Прогресс в снижении [числа заболевших] будет зависеть от того, насколько мы будем успешными в привлечении большего числа людей к прохождению вакцинации".

На сегодняшний день, по данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 44,93 млн случаев заражения коронавирусом, 724 323 человека умерли. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.