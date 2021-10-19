В посольстве США в Багдаде сработали сирены воздушной тревоги и система ПВО

Сирены воздушной тревоги сработали во вторник в посольстве США в Багдаде одновременно с активацией развернутой на его территории системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает новостной портал Mawazin News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, внештатная ситуация произошла после того, как у въездов в "зеленую зону" столицы, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе и американская, начали собираться группы протестующих против итогов прошедших недавно в стране парламентских выборов, требуя ручного пересчета голосов. По поступающей информации, силы безопасности значительно усиливают свое присутствие в этом районе, направляя подкрепления.

Как передает издание Shafaq News, после срабатывания тревоги в дипмиссии США, ее зенитные системы произвели три пробных залпа. О какой-либо прямой воздушной угрозе посольству пока информации не поступало.