В посольстве США в Багдаде сработали сирены воздушной тревоги и система ПВО

США 19 октября 2021 16:50 (UTC+04:00)
В посольстве США в Багдаде сработали сирены воздушной тревоги и система ПВО

Сирены воздушной тревоги сработали во вторник в посольстве США в Багдаде одновременно с активацией развернутой на его территории системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает новостной портал Mawazin News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, внештатная ситуация произошла после того, как у въездов в "зеленую зону" столицы, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе и американская, начали собираться группы протестующих против итогов прошедших недавно в стране парламентских выборов, требуя ручного пересчета голосов. По поступающей информации, силы безопасности значительно усиливают свое присутствие в этом районе, направляя подкрепления.

Как передает издание Shafaq News, после срабатывания тревоги в дипмиссии США, ее зенитные системы произвели три пробных залпа. О какой-либо прямой воздушной угрозе посольству пока информации не поступало.

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