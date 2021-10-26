В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул ввела чрезвычайное положение в связи с ожидаемыми в регионе ливнями. Об этом сообщает пресс-служба губернатора, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Я превентивно объявляю чрезвычайное положение, чтобы гарантировать, что мы сможем предоставить необходимые ресурсы для реагирования на этот шторм и защиты жизней и имущества в регионах, где по прогнозу ожидается значительное количество осадков», — сказала губернатор.

Чрезвычайное положение распространяется на Бронкс, Брум, Ченанго, Делавэр, Грин, Кингз, Монтгомери, Нассау, Нью-Йорк, Оранж, Отсего, Патнэм, Куинс, Ричмонд, Рокленд, Скенектади, Шохари, Саффолк, Салливан, Тиогу, Ольстер, Вестчестер и прилегающие районы. Отмечается, что осадки могут привести к наводнениям в некоторых частях штата.