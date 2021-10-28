Трамп выступил против введения в США "налога для миллиардеров"

Бывший президент США Дональд Трамп и предприниматель Илон Маск выступили в среду против "налога для миллиардеров", продвигаемого в Конгрессе США представителями Демократической партии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам бывшего лидера США, в случае если налог будет введен, американские миллиардеры предпочтут уехать в другую страну, отмечается в распространенном заявлении. "Я знаю все эти страны с мудрым руководством, и они в восторге от того, что радикально левые маньяки делают в Конгрессе [США]", - отметил Трамп. При этом бывший американский лидер задался вопросом о том, сможет ли он вновь претендовать на выдвижение кандидатом в президенты, если этот налог будет введен. "Думаю, что я выстою, но многие - нет", - заключил он.

В свою очередь Маск в Twitter подчеркнул, что введение налога для наиболее обеспеченных слоев населения не поможет решить проблему госдолга США, который превышает $28,9 трлн. "Обложение даже 100-процентным налогом всех миллиардеров лишь частично покроет эту сумму, поэтому, очевидно, остальные средства заберут у простого населения", - указал предприниматель.