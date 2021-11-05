Госдеп назвал ядерную программу Ирана самой неотложной проблемой на Ближнем Востоке

Госдепартамент США считает ядерную программу Ирана самой неотложной проблемой на Ближнем Востоке. Об этом заявил в четверг руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Безусловно, самой неотложной проблемой, с которой мы сталкиваемся в отношениях с Ираном и, я бы сказал, на Ближнем Востоке в целом, является иранская ядерная программа, которая не имеет ограничений, прописанных в СВПД", - отметил он, говоря о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Мы по-прежнему считаем, что взаимное [с Ираном] возвращение к соблюдению требований является наиболее эффективным средством, позволяющим вернуть ядерную программу Ирана в то состояние, в котором она находилась в течение нескольких лет после реализации сделки в 2016 году". - указал Прайс, добавив, что "ядерную программу Ирана необходимо вновь ограничить".