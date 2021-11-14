Американские ВВС останутся на Ближнем Востоке

ВВС США сохранят присутствие на Ближнем Востоке, несмотря на то, что Вашингтон считает для себя главным вызовом конкуренцию с Китаем и Россией, заявил генерал-лейтенант Грегори Гийо. Об этом сообщает Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Гийо признал, что присутствие США в регионе может быть скорректировано после вывода войск из Афганистана, однако отметил, что не видит ни одного сценария, в котором Вашингтон не играл бы важную роль.

ВВС США имеют авиабазу Эль-Удейд в Катаре, которая использовалась для военных операций в Афганистане, Ираке и Сирии.

Заявление Гийо прозвучало на фоне напряженных отношений между Ираном и США. Вашингтон уже много лет выражает обеспокоенность не только иранской ядерной программой, но и программой Тегерана по разработке баллистических ракет, а также - иранскими действиями в ближневосточном регионе.

Вашингтон и страны Европы неоднократно призывали Тегеран как можно скорее вернуться к переговорам. США предупреждали, что в противном случае рассмотрят альтернативные варианты решения иранской ядерной проблемы.

В Тегеране в свою очередь заявляли, что выбирают наиболее подходящую модель ведения дальнейших переговоров по возвращению в соглашение по атому. В начале октября в МИД Ирана сообщали, что ожидают возобновления ядерных переговоров с мировыми державами к началу ноября. Позднее там заявили, что Тегеран согласился возобновить переговоры по иранской ядерной программе до конца ноября.