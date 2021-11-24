NASA и SpaceХ проведут испытания космического корабля

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проведет испытания космического корабля DART совместно с компанией Space X. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает телеканал CNBC.

Корабль DART предназначен для изменения траектории полета астероида после их столкновения. Запуск будет осуществлен компанией Илона Маска SpaceX на ракете Falcon 9 с базы Космических сил США в Ванденберг (Калифорния) в 10:21 (GMT+4) 24 ноября (22:21 23 ноября по местному). Трансляцию запуска можно будет наблюдать на официальном YouTube-канале NASA.

Телеканал сообщает, что это первая космическая миссия по обороне Земли NASA и первый запуск для SpaceX за пределы земной орбиты.

По расчетам NASA, после отделения от ракеты-носителя DART развернет солнечные батареи и начнет сближение с двойным астероидом Дидимос — Диморфос. Корабль должен столкнуться с Диморфосом на скорости около 24 тыс. км/ч осенью 2022 года. В результате этого столкновения орбита 160-метрового Диморфоса, вращающегося вокруг Дидимоса, должна будет отклониться "на долю процента".