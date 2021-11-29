Бывший министр обороны США подал в суд на Пентагон

Бывший глава Минобороны США Марк Эспер обратился в суд с иском к Пентагону в связи с тем, что военное ведомство запретило публикацию значительной части его мемуаров, в которых говорится о работе в администрации экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Эспер, которого Трамп уволил вскоре после поражения на прошлогодних президентских выборах, планирует в мае выпустить книгу «Священная клятва», которую он позиционирует как «полную и неприкрашенную историю нашей нации, особенно в ее сложные периоды».

«Существенный фрагмент текста изымается из публикации <...> под предлогом секретности. Изъятый текст необходим для изложения важных историй, затрагиваемых в рукописи», — сказано в иске экс-министра, поданного в федеральный суд по столичному округу Колумбия.

Он обвинил действующую администрацию США в ущемлении «конституционных прав, защищаемых первой поправкой» о свободе слова. Как отметил Эспер, его обращение в суд — единственный доступный способ «полностью донести свою историю до американского народа».