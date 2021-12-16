В деле об убийстве Кеннеди появились новые подробности

Национальный архив США опубликовал новые данные ФБР об убийстве президента Кеннеди, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

Информацию Федерального бюро расследований (ФБР) об 1,7 миллиона фальшивых долларов подшили к делу об убийстве американского президента Джона Кеннеди, об этом говорится в документах, которые появились на сайте национального архива.

Документы датированы годами, следующими за убийством политика. Новые подробности проливают свет на работу специальных агентов ФБР в разных уголках США и за рубежом. Сотрудники бюро описывают, как источник тянет время перед установкой прослушки на его телефонный аппарат. Кроме того, агенты отчитываются о данных и поездках, докладывают об информаторах в итальянской мафии.

Среди документов дела есть письмо-отчет из отдела в Майами руководству ФБР. Речь идет о встрече агента с информатором 2 марта 1964 года. Источник показал сотруднику бюро пачку поддельных купюр и заявил, что знает о местонахождении еще 1,7 миллиона фальшивых долларов.