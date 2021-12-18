США готовы к диалогу с Россией по безопасности в Европе

Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией по безопасности в Европе и исходят из того, что в таком диалоге будут и успехи, и неудачи. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы к диалогу с Россией", - сказал советник американского лидера, комментируя на семинаре в Совете по международным отношениям подготовленные Москвой предложения по обеспечению безопасности в Европе. "У нас шел диалог с Россией по европейской безопасности в последние 20 лет", - отметил Салливан. "Мы можем добиться прогресса в некоторых сферах, - прогнозировал сотрудник Белого дома. - И нам придется просто не соглашаться в других областях". "В этом сущность диалога", - сказал Салливан.

"Наша стратегия в фундаментальном смысле будет заключаться в том, чтобы тесно координировать [действия] с союзниками, обеспечивать единство, а затем быть готовыми сесть [за стол переговоров] с Россией и положительным образом ответить на идею, заключающуюся в том, что мы можем вести обсуждение в надлежащем формате", - подчеркнул помощник президента США Джо Байдена.

Москва передала Вашингтону ранее на этой неделе проект двустороннего Договора о гарантиях безопасности. Предложенный Россией документ состоит из восьми статей и затрагивает основные аспекты предоставления Москвой и Вашингтоном взаимных гарантий безопасности. Проект отражает призывы, с которыми не раз выступала российская сторона, он предлагает решение накопившихся проблем, в том числе возникших после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также нескольких этапов расширения НАТО и новых намерений Североатлантического альянса.

Документ в первую очередь обозначает принципы неделимой и равной безопасности, ненанесения ущерба безопасности друг друга. В этих целях соглашение включает следующие пункты: отказ от действий и мероприятий, затрагивающих безопасность другой стороны, неучастие в них и отказ от их поддержки. Кроме того, проект соглашения предусматривает отказ от мер в области безопасности, индивидуальных или в рамках международной организации, военного союза или коалиции, которые подрывали бы коренные интересы безопасности другой стороны.