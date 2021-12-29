США посчитали незначительным прогресс на текущих переговорах по СВПД в Вене
Власти США не могут назвать значительными нынешние успехи в ходе восьмого этапа венских переговоров по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс, заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс.
"Мы отмечаем за последние дни переговоров небольшой прогресс, но в отличие от предыдущих фаз переговоров, непонятно, насколько он весомый", - сказал он в ходе телефонного брифинга.
Он отметил, что Иран движется к восстановлению СВПД слишком медленно, и это неприемлемо.
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