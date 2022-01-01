Блинкен рассказал о музыкальных предпочтениях в 2021 году

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен опубликовал в Twitter два плейлиста с любимыми песнями, которые он слушал в 2021 году, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Блинкен подчеркнул, что музыка является постоянной частью его жизни. Подводя итоги года, госсекретарь хотел бы воспользоваться моментом, чтобы поделиться некоторыми из своих любимых песен, выпущенных в 2021 году.

Первый список композиций госсекретарь назвал «Дома». В него вошли 17 песен американских исполнителей. Общая продолжительность плейлиста составляет 1 час и 3 минуты.

«Часть моей работы включает в себя продвижение народной дипломатии и налаживание связей с другими нациями благодаря общей любви к культуре, образованию, музыке, еде и многому другому. Вот некоторые из моих любимых песен этого года американских исполнителей, которые, я надеюсь, людям понравится слушать по всему миру», — говорится в описании к плейлисту.

Второй список получил название «В пути». В него вошли песни музыкантов со всего мира. Он длится 2 часа и 18 минут и состоит из 36 композиций.

«Музыка объединяет людей - она выходит за рамки границ и всего остального, что могло бы нас разделить. В конце 2021 года я поделюсь некоторыми из моих любимых песен, выпущенных в этом году (или недавно) артистами со всего мира. Надеюсь, вам понравится так же, как и мне», — написано в описании плейлиста «В пути».