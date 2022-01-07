Социальную сеть Трампа TRUTH Social запустят 21 февраля

Социальная сеть, разработанная по инициативе бывшего президента США Дональда Трампа, будет запущена в конце февраля. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в магазине приложений AppStore, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

О создании социальной сети TRUTH Social и медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG) Трамп объявил в конце октября прошлого года. По его словам, миссия TMGT - "создать соперника либеральному медиаконсорциуму и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, которые использовали свою монопольную власть, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса Америки".

Приложение TRUTH Social доступно для скачивания в онлайн-магазине компании Apple. На данный момент возможен лишь предварительный заказ. Как указано на странице приложения в AppStore, оно начнет работу 21 февраля, когда в США отмечается федеральный праздник - Президентский день (третий понедельник февраля).