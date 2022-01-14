Розничные продажи в США снизились хуже прогноза

Объем розничных продаж в США в декабре снизился на 1,9% по сравнению с ноябрем. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижение показателя на 0,1%.

Динамика ноября при этом была пересмотрена — по новой оценке министерства, розничные продажи тогда выросли на 0,2%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.