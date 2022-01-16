Байдена проинформировали о захвате заложников в синагоге в Техасе
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на своей странице в Twitter сообщила, что президенту США Джо Байдену доложили о ситуации с захватом заложников в синагоге в Техасе, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
«Президент США Джо Байден был проинформирован о развитии ситуации с заложниками в районе Далласа. Он будет продолжать получать обновления от своей старшей команды по мере развития ситуации», — пишет она.
Псаки добавила, что старшие члены группы национальной безопасности поддерживают связь с руководством федеральных правоохранительных органов.
Вечером 15 января стало известно, что в синагоге Beth Israel в американском городе Колливилль мужчина захватил заложников. Инцидент транслировался в прямом эфире.
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