Израиль и США готовят соглашение о совместном исследовании космоса

Правительство Израиля и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA готовят к подписанию так называемые "Соглашения Артемиды" о совместном изучении космоса, в частности Луны и Марса, а также астероидов и комет. Об этом сообщил в воскресенье министр иностранных дел еврейского государства Яир Лапид, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я представил на утверждение правительства инициированные НАСА "Соглашения Артемиды" о сотрудничестве в области освоения космоса. Их подписание повысит уровень торгово-экономического сотрудничества в космической сфере между [двумя] странами", - написал Лапид в Twitter. Пресс-служба МИД распространила высказывания министра, в которых он пояснил, что NASA предложило Израилю "подписать международный договор по изучению Луны и Марса, а также комет и астероидов".

Подписание подобного соглашения с США - "немалый шаг для Израиля", который выведет еврейское государство "на передовые позиции среди стран, которые продвигают научно-технический прогресс", считает Лапид. "Мы вместе идем к глобальному и инновационному будущему, в котором различные страны мобилизуют ресурсы для продвижения науки и исследований и вместе развивают международные связи в космической отрасли", - добавил он.