Старейшая жительница США умерла в возрасте 115 лет

В США в возрасте 115 лет умерла жительница штата Небраска Тельма Сатклифф, которая была признана старейшей жительницей страны. О кончине женщины сообщили в CNN со ссылкой на 94-летнего племянника Сатклифф, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Отмечается, что Сатклифф вышла замуж в 1924 году в 18-летнем возрасте. Брак оказался бездетным, а супруг женщины умер около 50 лет назад.

По словам подруги американки, Луэллы Мейсон, тремя секретами долголетия женщины были: "не иметь детей, не курить и не нервничать".