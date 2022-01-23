ВМС США утверждают, что задержали шедшее из Ирана судно с грузом для хуситов

Военно-морские силы США остановили в Аравийском море вышедшее из Ирана судно, которое, как они утверждают, перевозило груз, предназначавшийся сторонникам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al-Hadath, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, на борту задержанного американскими ВМС судна находится 40 тонн удобрений, которые можно использовать в качестве взрывчатых веществ.

Согласно утверждению ВМС США, "судно из Ирана было перехвачено во время контрабанды оружия для хуситов". Под флагом какого государства шло задержанное судно, не указывается.

Комментарии по этому поводу со стороны иранских властей, как и со стороны представителей "Ансар Аллах", не поступали.