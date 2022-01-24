При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли не менее четырех человек

По меньшей мере четыре человека погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы на домашней вечеринке в городе Инглвуд. Об этом в воскресенье сообщило местное отделение телеканала CBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, инцидент произошел утром в воскресенье. Пострадавший госпитализирован, врачи оценивают его состояние как критическое. Полиция ведет расследование произошедшего. По предварительным данным, стрельбу вели несколько человек.