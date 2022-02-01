Госдеп призвал Иран к прямому диалогу по ядерной сделке

США призывает Иран к прямому диалогу по ядерной сделке, поскольку считает, что на достижение договоренности по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской программе остается «несколько недель». Об этом сообщил представитель Госдепартамента США высокого ранга, передает Тrend со ссылкой на Ленту.ru.

«Учитывая темпы продвижения Ирана в ядерной отрасли, у нас есть всего несколько недель на достижение сделки. После этого, к сожалению, будет уже невозможно вернуться к СВПД и вернуть преимущества в плане нераспространения, которые это соглашение нам давало», — заявил представитель Госдепа.

По словам источника, это заявление является просто констатацией факта, о котором знают иранцы.

В ходе спецбрифинга представитель Госдепа также заявил, что Иран в течение нескольких недель способен достичь «точки прорыва» в обогащении урана. «На мой взгляд, справедливо будет сказать, что, когда речь заходит о способности Ирана получить достаточное количество материала, необходимого для боезаряда, то речь идет о неделях, а не месяцах», — сообщил сотрудник американского дипведомства.

15 декабря Иран заявил, что вернется к СВПД только в случае, если США полностью отменят все санкции в отношении Тегерана и не выйдут вновь из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В США в ответ заявили, что готовы снять с Ирана санкции, но лишь те, что противоречат СВПД.