Эксперты в докладе для ЦРУ объяснили "гаванский синдром"

Группа экспертов, подготовивших для Центрального разведывательного управления (ЦРУ) доклад о причинах возникновения "гаванского синдрома", пришла к выводу, что возможным объяснением этого феномена могло быть воздействие "пульсирующей энергии электромагнитных волн". Документ, суммирующий выводы экспертов, опубликовал на своем сайте офис директора Национальной разведки США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пульсирующая энергия электромагнитных волн, в особенности в радиодиапазоне, вполне убедительно объясняет основные характеристики, хотя существуют и пробелы в данных", - говорится в тексте. Другой версией, изложенной в докладе, является воздействие ультразвука. Однако, как отмечают эксперты, это возможно лишь "при сценарии, когда источник [ультразвука] находится вблизи от цели".

Авторы доклада не рассматривали вопрос о том, могли ли конкретные лица стоять за применением подобной энергии против американских госслужащих. "Группа специалистов не изучала вопросы, касающиеся установления причастности к аномальным медицинским инцидентам какого-то действующего лица, в том числе не изучала вопрос о том, может ли за этим стоять какое-то иностранное действующее лицо", - говорится в тексте.

Доклад для ЦРУ подготовили специалисты в области медицины, ученые и инженеры, которым американские власти предоставили доступ к засекреченной информации об инцидентах, связанных с "гаванским синдромом".

Ранее ЦРУ подготовило собственный документ с анализом разведданных по этой теме. Как сообщал телеканал NBC со ссылкой на шесть источников, в управлении пришли к выводу, что данный феномен не является составной частью длительной операции противника против американских дипломатов и разведчиков. ЦРУ не исключает версии причастности иностранных граждан, включая случаи, когда проявления синдрома были впервые зафиксированы в Гаване в 2016 году. Однако в сотнях других случаев существовали правдоподобные альтернативные объяснения феномена. Источники телеканала заявили, что многие жертвы "гаванского синдрома" выразили разочарование итогами расследования ЦРУ.