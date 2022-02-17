В ФРС заявили о готовности к более быстрому повышению ставок для сдерживания инфляции

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) открыты для более быстрого повышения процентных ставок в течение этого года, а также готовы предпринять другие меры ужесточения денежно-кредитной политики, если инфляция будет оставаться на высоком уровне, свидетельствует протокол проходившего 25-26 января заседания, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Несколько представителей Федрезерва поддержали прекращение программы покупки активов раньше запланированного прежде срока для того, чтобы послать рынку "еще более сильный сигнал" о приверженности курсу на замедление темпов роста потребительских цен, говорится в документе. Тем не менее, по итогам заседания было принято решение не менять сроки действия программы, которая должна завершиться примерно 10 марта.

Представители Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) заявили, что вскоре целесообразно будет начать повышение процентных ставок. Председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги заявили, что подъем стоимости кредитования, вероятно, произойдет уже на следующем заседании.