Минфин США исключил из санкций против РФ поставки ряда продукции

Министерство финансов США предусмотрело исключения из введенных против России санкций для поставок сельскохозяйственных товаров, медикаментов и медицинского оборудования, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США исключило из списка "экспорт и реэкспорт сельскохозяйственных товаров, медикаментов, медицинского оборудования, программного обеспечения для него, используемых для диагностики и лечения COVID-19", говорится в распространенном в четверг документе Минфина.

Отмечается, что это касается поставок "в, из и через Российскую Федерацию".

Минфин также исключил из списка санкций услуги, оказываемые в связи с пролетами над РФ и аварийными посадками в РФ самолетов США.