В американской школе произошла стрельба

Стрельба произошла 8 марта в школе в американском городе Де-Мойн в штате Айова, трое учеников находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает CNN, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В настоящее время школа закрыта.

Представитель пожарной охраны Ахман Дуглас рассказал, что среди жертв - два мальчика и одна девочка. Все трое были доставлены в районные больницы. Полиция уже задержала потенциальных подозреваемых.

Полиция ведет активное расследование. Район работает с персоналом и семьями пострадавших Дополнительная информация будет доступна в ближайшее время», - заявили местные власти.