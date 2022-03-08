В американской школе произошла стрельба
Стрельба произошла 8 марта в школе в американском городе Де-Мойн в штате Айова, трое учеников находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает CNN, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
В настоящее время школа закрыта.
Представитель пожарной охраны Ахман Дуглас рассказал, что среди жертв - два мальчика и одна девочка. Все трое были доставлены в районные больницы. Полиция уже задержала потенциальных подозреваемых.
Полиция ведет активное расследование. Район работает с персоналом и семьями пострадавших Дополнительная информация будет доступна в ближайшее время», - заявили местные власти.
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